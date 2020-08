To so razcapani čevlji največjega slovenskega zapeljivca: čas bo za nove (FOTO)

Priljubljeni slovenski pevecje konec maja razkril, da se za več kot leto dni umika s slovenskih odrov in da si bo privoščil oddih. Ob tem se bo pripravljal na koncert v Stožicah, ki ga načrtuje pripraviti oktobra prihodnje leto. »Tudi treniral bom, da bom v dobri formi, poleg tega bom hodil na izlete. Jaz nimam nobene želje hoditi v tujino, saj je naša Slovenija noro lepa dežela,« je še povedal Jan, ki se veseli prihodnjih mesecev, ko se bo znova umaknil iz javnosti in se posvetil svoji glasbi in vsemu tistemu, kar ga iskreno veseli.Svoje besede je uresničil in res se je aktivno podal na izlete po Sloveniji. Utrinke s popotovanja po naši zeleni deželi pa deli tudi na družbenih omrežjih. Nazadnje se je odpravil na Goričko in raziskal tamkajšnjo okolico.Ustavil se je tudi na turistični kmetiji, s svojimi sledilci pa je delil še en utrinek, in sicer zelo obrabljene športne copate. Pripisal je zapisal, da je očitno čas za nove.