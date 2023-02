To so pari, ki prihajajo v šov Super par! Njiju nismo pričakovali med njimi (FOTO)

Letošnjo pomlad na teve zaslone prihaja šov Super par. V ljubezensko preizkušnjo se bo podalo osem parov, nekatera imena pa so javnost že znana. Tako bomo lahko gledali Katarino Benček in Marka Pavlović ter Indiro Ekić in Matica Kolenc, preostale pare pa bomo šele dodobra spoznali.

Pop TV obljublja šov, v katerem ne bo manjkalo vratolomnih izzivov, partnerskega zaupanja, poznavanje samega sebe in drug drugega.

Preprosta, skromna, nasmejana, kofetkarja, borca. Tako se opišeta Laura in Borče, ki sta skupaj že 18 let in imata enega sina. Svoj roman bi poimenovala Mavrična oči in mami, ki se v vseh letih zakona nista niti enkrat skregala. Pravita, da se nasprotja privlačijo. Borče se hitro razjezi, obožuje hitre avtomobile in rad nosi znamke, Laura je zelo razumevajoča, vozi po polžje in prisega na barvna oblačila, živalske vzorce, ogromne torbice ter številne dodatke. FOTO: Pop TV

Katarino in Marka večina Slovenije pozna kot spletna vplivneža, ki sta prepotovala skoraj ves svet. Zase pravita, da sta ognjevit in strasten tandem, ki skupaj preživi 24 ur na dan. V zadnjih treh letih sta namreč ločeno preživela le pet dni. Njun največji izziv bo, kako ohraniti mirno kri, saj so jima prijatelji rekli: »Če se že v pri activityju skregata, kako se bosta šele v šovu.« Nagrado bi vložila v hišo v Istri, ki pravkar nastaja. FOTO: Pop TV

Ljubezen med Žanet in Timotejem je vzklila med kuhinjskimi lonci šova MasterChef Slovenija. Skrit adut najmlajšega para je, da se zelo dobro poznata, čeprav sta skupaj najkrajši čas. Pravita, da sta čudaka, ker nimata nobenih strahov in bi rada vse poskusila. V tekmovanju sta odločena, da prideta čim dlje. FOTO: Pop TV

Starša petih otrok sta skupaj že 22 let! Za sodelovanje v šovu sta se odločila, ker želita, da ju spozna ves svet in ker imata pomembno poslanstvo, ki ga želita predati vsem ljudem. Veljata za tekmovalen par, ki pričakuje zmago. Opisala bi se kot brutalno iskrena, povezana, aktivna, neustavljiva. Od njiju lahko pričakujemo originalnost, resnico in energijo! FOTO: Pop TV

Zabavna, pocukrana in odštekana – to sta Luka in Ajda. Komik in trenerka utelešenega gibanja sta skupaj leto in pol, Luko pa smo med drugim spoznali v šovu MasterChef Slovenija. Za sodelovanje v šovu sta se odločila, ker potrebujeta nov kavč. Z njima se v šov podaja tudi psička Mila. Pravita, da nista pretirano tekmovalna, najbolj pomembno jima je, da se imata fajn. In da s tekmovanja ne odletita prva. FOTO: Pop TV

Spoznala sta se pred petimi leti, ko je bil Matic Indirin osebni trener, in se praktično en mesec zatem preselila skupaj. Od takrat sta sveže zaročena simpatična Ptujčanka in Tolminec nerazdružljiva. Sta popolno nasprotje, Indira je spontana, Matic naprej vse dobro premisli. Indira se je prišla zabavat, Matic kot športnik misli na tekmovanje in zmago. Stavita na moč. Največjo težavo bi imela pri izzivih z eksotičnimi živalmi ali pri kakšnem izzivu z neužitno hrano. FOTO: Pop TV

Melita in Silvo sta se spoznala, ko je Melita najela vrtnarja za urejanje okolice svoje nove hiše. Silvo je prišel, videl in rodila se je ljubezen na prvi pogled, ki traja že 12 let. Njun skriti adut so povezanost, iskrenost, energija in medsebojno spoštovanje. Pravita, da ju ni težko premagati, ju je pa težje preglasiti. Izjemno pomembna jima je dobrodelnost, zato sta začela projekt Podarimo nasmeh. Družbo jima bo delala simpatična psička Heli. FOTO: Pop TV