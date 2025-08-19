To so neveste nove sezone šova Poroka na prvi pogled! Eno zagotovo že poznate

Ljubezenski eksperiment, ki je v prejšnjih sezonah dvignil ogromno prahu, se vrača! Kmalu na Planet prihaja nova sezona slovenske različice oddaje Poroka na prvi pogled, kjer bodo pogumni posamezniki prvič uzrli svoje partnerje kar pred matičarjem.

Tokrat bomo spremljali šest parov, ki bodo vstopili v nepredvidljivo pustolovščino iskanja prave ljubezni. Če smo že spoznali ženine, zdaj ekskluzivno razkrivamo še šest nevest, ki bodo s svojimi zgodbami, značaji in željami iskale pot do srca – in morda tudi do zakona svojih sanj.

Srečo v ljubezni bo znova iskala 31-letna Anja Rijavec, ki jo poznamo že iz šova Sanjski moški, je pa tudi ena od finalistk izbora za Miss Universe. Strastna motoristka in rokerica po desetletju dela na koncertnem področju danes piše novo zgodbo – je lastnica laboratorija, kjer nastajajo vrhunski kozmetični izdelki. Trenutno dela vozniški izpit za avtobus. Išče simpatičnega, uspešnega »alfa« moškega, ob katerem bi našla čustveno varnost, globino in partnerja, s katerim bi si ustvarila družino. Bo Anja tokrat imela srečo in našla ljubezen, ki se ji je izmuznila v Sanjskem moškem?

Anja Rijavec je znana vsem ljubiteljem šova Sanjski moški. FOTO: Planet Tv

Ljudmila »Mili« Šef (43) je razpeta med Ormožem in nemškim Bonnom, je medicinska sestra in svetovna popotnica. Želi si partnerja, ki zna biti samostojen, aktiven in zabaven. Janja Jurjevič Lermontova (27) prihaja iz prestolnice. Je umetniška duša, ki živi in diha za naravo. Oblikovalka in restavratorka pohištva prisega na ekološki način življenja in išče moškega, ki bo prizemljen, pozitiven in nasmejan. Mirsada – Viktorija Santini (44) prav tako prihaja iz Ljubljane. Je mama, gostinka in večna optimistka. Išče partnerja dobrega srca, ki bo znal nuditi zaščito, deliti smeh in skupaj z njo uživati v življenju. Lenobe pri njej nimajo možnosti. Renata Saje Preradovič (39) je iz Novega mesta, po poklicu je diplomirana astrologinja. Mama 11-letne hčerke si želi moškega, ki bo spoštljiv, finančno stabilen in pripravljen z njo deliti strast do življenja, potovanj in podjetništva. Jana Šega (43) iz Dolenje vasi je gasilka z veliko željo po ljubezni. Že več kot desetletje ni imela resne zveze, išče pa iskrenega, postavnega in čustveno zrelega partnerja, ki jo bo znal razumeti, ji stati ob strani in ji omogočiti, da zaživi pravo ljubezen.

Neveste nove sezone šova Poroka na prvi pogled. FOTO: Planet Tv

