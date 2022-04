To so najbolj vroči kandidati za poslance v Sloveniji (FOTO)

Za 88 poslanskih mest se bo na parlamentarnih volitvah po podatkih Državne volilne komisije potegovalo 1.471 kandidatov, še pet pa se jih poteguje za izvolitev za poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti. Kandidature za tokratne državnozborske volitve je vložilo skupaj 20 strank in list. Osredotočili smo se na kandidate, ki s svojim videzom nekoliko izstopajo in povečajo srčni utrip predvsem ženskemu delu volilnih upravičenk.

1. Luka Goršek je kandidat stranke SD. Doslej je bil na političnem parketu aktiven predvsem v Mladem forumu Socialnih demokratov.

2. Dominik Štrakl je kandidat SDS. Enaintridesetletnik prihaja iz Veržeja in je predsednik Slovenske demokratske mladine.

3. Matjaž Nemec je stari znanec političnih odrov in marsikatera predstavnica nežnejšega spola je za njim v preteklosti že vzdihovala.



Matjaž Nemec. FOTO: Voranc Vogel

4. Jani Prednik je poslanski stolček v preteklosti že grel. Ogrel pa je srca mnogih volivk, ki jih razveseli predvsem z dopustniškimi fotografijami.

5. Luka Mesec koordinator stranke Levica ter družbenopolitični aktivist, ki je nedavno razkril, da je samski. Tudi on se bo vnovič potegoval za poslanski stolček.

Luka Mesec. FOTO: Voranc Vogel

6. Jernej Pavlič se je v preteklosti že zataknil v marsikatero žensko oko, sicer pa je generalni sekretar SAB in ob boku njegove predsednice smo ga pogosto videvali.

7. Mark Boris Andrijanič je diplomiral z odliko na Pravni fakulteti v Ljubljani, opravlja pa funkcijo ministra za digitalno preobrazbo.

8. David Ogrin je kandidat Naše dežele.

9. Žiga Papež je kandidat na Listi Marjana Šarca. Za poslanski sedež se bo potegoval v volilni enoti Novo mesto.

10. Simon Zajc je leta 2003 diplomiral na Visoki policijsko-varnostni šoli ter pridobil naziv diplomirani varstvoslovec. Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je državni sekretar od 14. marca 2020.