To so kandidati nove sezone Ljubezen po domače: med njimi je tudi moški, ki ga že dobro poznate (FOTO)

Na male ekrane se je jeseni vrača priljubljen ljubezenski šov Ljubezen po domače. Na Pop TV, kjer bodo šov predvajali, so v zadnjih mesecih izbirali kandidate, ki bodo pred kamerami iskali srečo v ljubezni in izbrali devet moških in dve ženski.

Med kandidati pa smo opazili tudi znani obraz. 51-letega Sandija iz Oplotnice, ki je že sodeloval v ljubezenskem šovu Poroka na prvi pogled. V šovu se je poročil s Kate Balon, a zveza med njima se ni obnesla.

Dejan Ponikvar (25), Nova vas FOTO: Pop TV

Dušan Petrič (47), Stari trg pri Ložu FOTO: Pop TV

Jasna Perme (55), Braslovče FOTO: Pop TV

Josip Antolič (75), Krško FOTO: Pop TV

Matej Nikolavčič (37), Kojsko FOTO: Pop TV

Mirko Kocijančič (59), Ljubljana FOTO: Pop TV

Pablo Alejandro Gelb (47), Litija FOTO: Pop TV

Peter Benedik (30), Spodnja Lipnica FOTO: Pop TV

Sonja Hojnik (62), Bratislavci FOTO: Pop TV