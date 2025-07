To so finalistke za Miss Universe Slovenije, ne boste verjeli, kdo bo povezoval finalni izbor

Slab mesec po tem, ko so se zaprla prijave za izbor Miss Universe Slovenije, ki se letos po osmih letih vrača v velikem slogu, so že znana imena lepotic, ki so se uvrstile v veliki finale. To so Sara Podbelšek Miklavčič, Saša Poklukar, Hana Kovač, Hana Klaut, Monika Čavlović, Inti Kovačić, Valentina Vatovci, Anita Švajger, Katalina Simonič, Ana Oberdank, Anja Rijavec, Nina Bergant, Nina Kovačevič, Kristina Trampuž in Špela Arnolj.

Finalistke Miss Universe Slovenija 2025 FOTO: Odiseja

Finalni izbor bo 3. septembra v prenovljeni Odiseji, kot smo že pisali, je namreč prav Miss Universe Slovenije novi projekt uspešnega podjetnika Iva Boscarola, ki je življenje vdahnil tudi Odiseji.

Takrat bo o tem, katero brhko Slovenko postali na Tajsko, kjer bodo novembra izbrali Miss Universe, odločala zvezdniška žirija. Znano je, da jo bodo sestavljali nekdanji dvakratni predsednik države Borut Pahor, bivši smučarski skakalec in gledališki igralec Cene Prevc, vplivnež Franko Bajc, glasbenica, pop in operna pevka Helena Blagne, igralka in pevka zabavne glasbe Tanja Ribič, kuharski mojster, lastnik dvorca in restavracije Zemono Tomaž Kavčič ter predstavnica lastnika licence in Odiseje Maša Čertalič.

Helena Blagne ne bo le žirantka

Iz Odiseje pa so zdaj sporočili še nekaj podrobnosti dogodka, ki bo zagotovo spektakularen. Program bo namreč povezoval eden najbolj priljubljenih radijskih voditeljev Denis Avdić, nastopili pa bodo med drugim akrobatske legende Dunkin Devils, žirantski stolček bo za mesto na odru zamenjala še ena legenda Helena Blagne.

»Finalistke bodo na prireditvi predstavljene v dveh sklopih – najprej vseh 15 finalistk, nato pa bo izbranih top 10 super finalistk, ki se bodo potegovale za naslov miss Universe Slovenije 2025, za naziva njenih dveh spremljevalk ter Miss Odiseja,« so potek izbora pojasnili v Odiseji, kjer dodajajo, da izbor lepotic ne bo namenjen le izbrancem, ampak bo to »družabni dogodek, odprt za vse, ki bodo kupili vstopnico«.

Te so v predprodaji na voljo za 85 evrov, a jih na voljo ni več veliko, cena pa poleg ogleda prireditve vključuje e kulinarično pogostitev ob penini Mare Santo, gre za v morju starano penino, ki jo je Boscarol ob inavguraciji podaril tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, obiskovalci pa bodo lahko poklepetali tudi z žiranti in seveda lepoticami.