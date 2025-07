To si Severina misli o Alenki Gotar, omenila jo je kar sredi koncerta (VIDEO)

Sinoči se je v svetu glasbe zgodilo nekaj izjemnega, kar je globoko ganilo mag. Alenko Gotar. Povsem nepričakovano, tik pred začetkom težko pričakovanega Severininega koncerta, je imela Alenka priložnost za srečanje, ki jo je napolnilo s čustvi, poroča nadlani.si.

Kot je sama podrobno zapisala v objavi na družbenih omrežjih, so se odpravili pozdravit glasbenico, sledili pa so objemi, polni topline. To, kar je Alenko Gotar najbolj ganilo, je bila Severinina iskrena pohvala slovenskim pevcem.

V videu s koncerta je Severina poudarila, da ima Slovenija izjemno dobre pevce. V nadaljevanju je omenila prav Alenko: »To je Alenka, naša operna pevka. Vem, da ji je ime Alenka. Poje neizmerno lepo.«

Na družbenem omrežju Facebook je Gotarjeva zapisala: »Ko pa te Severina pred celim Avditorijem omeni ... Ko te pa taka oseba ceni, veš, da nekaj delaš prav. Hvala, draga Seve! Severina, močna ženska, ki ima hrbtenico, da se tako kot jaz za svojega otroka in za pravico bori do konca! Proti celemu svetu, če bo treba! In take ženske držimo skupaj in spreminjamo svet!«

