To si o domnevno novem sodelavcu v oddaji Odmevi misli Tanja Starič

Sejem Agra, tradicionalno svež že šestdesetič!

Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA bo od 20. do 25. avgusta v Gornji Radgoni praznoval svoj 60. jubilej s številnimi razstavljavci in obiskovalci v sijaju najboljših sejemskih let. Navduševal bo z vrhunsko mehanizacijo, opremo in sredstvi za kmetijstvo, gozdarstvo, vinarstvo in živilstvo. S strokovnimi razstavami živali bo predstavil vrhunske rejske dosežke in z najboljšimi sonaravnimi praksami vabil v bujne sejemske vrtove. Povezoval bo s strokovnimi in družabnimi dogodki ter nazdravil jubileju z najboljšimi kmetijskimi pridelki, hrano in vini.