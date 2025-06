To se v zgodovini MasterChefa še ni zgodilo! Poglejte, kaj so letos omogočili tekmovalcem

Zadnja sezona MasterChef Slovenija je prinesla nekaj pomembnih produkcijskih in organizacijskih novosti, ki so presenetile številne gledalce in sprožile tudi burne razprave na spletu. Eden glavnih pomislekov se nanaša na to, da so tekmovalci letos večino snemanj opravljali brez stalnega bivanja na skupni lokaciji, kar je prelom s prakso iz prejšnjih sezon.

Prav tako so finalistki, kot kaže, imele možnost vnaprejšnje priprave na zahtevni izziv desetih hodov, kar je dodatno razdelilo mnenja gledalcev.

Produkcijska ekipa MasterChefa odgovarja na vsa vprašanja, ki zanimajo javnost – od razlogov za takšno organizacijo do odzivov žirantov in napovedi nove sezone.

Sledilo je presenečenje: obisk bližnjih. FOTO: Zajem zaslona Voyo

Ali drži, da so letošnji tekmovalci med sezono odhajali domov? V katerih fazah tekmovanja so se ti odhodi dogajali in kakšen je bil razlog za takšno organizacijo?

MasterChef je tekmovalni in ne resničnostni šov, zato bivanje na kraju snemanja ni nujno potrebno, prav tako ni potrebna izolacija od zunanjega sveta. V preteklosti so bile sezone veliko krajše in tekmovalci so bili zaradi same logistike nastanjeni pri nas.

Z leti pa je šov zaradi svoje priljubljenosti pridobil na dolžini in tako je vedno več kandidatov težko prebivalo na skupni lokaciji ves čas snemanja. Zato smo v preteklosti že imeli polovico sezone organizirano na način, da so se kandidati pripeljali na snemanje in polovico sezone z bivanjem na skupni lokaciji. To je več kandidatov lažje uskladilo s svojim službenim in družinskim življenjem.

V zadnji sezoni smo pogoje še bolj prilagodili in kandidatom omogočili bivanje doma ves čas snemanja. Letos se je ta praksa izkazala kot zelo dobra. Tekmovalci so bili zanesljivi, saj zamujanja na snemanja ni bilo, prav tako ni bilo težav niti na račun prometnih zamaškov. Prilagajamo se situaciji in vedno znova razmišljamo, kako bi najbolje zadostili osebnim potrebam kandidatov in pa potrebam izvedbe tako zahtevnega projekta.

Finalistki naj bi letos vnaprej poznali izziv desethodnega menija in imeli čas za pripravo doma. Zakaj ste se letos odločili za takšen pristop?

Finale ima še poseben pomen, je kot nekakšna sezona v malem. Koncept se iz leta v leto spreminja in letos je bil iz izvedbenega vidika še posebej zahteven. Vsekakor je šlo za izziv, ki presega možnosti kuhinje ’tu in zdaj’. V 10 hodnem meniju sodniki pričakujejo takšno raznolikost, da ne morejo biti vse tehnike narejene v kratkem času in težko jih izvedeš na eni kuharski postaji. Prav tako pa je zahteven iz kreativnega vidika. Tako tudi za ideje kuhar potrebuje več časa.

Ali ni bilo v prejšnjih sezonah tako, da so finalisti nalogo izvedeli šele na začetku snemanja finala oziroma da do zadnjega niso vedeli, kaj jih čaka?

Za skoraj vse izzive tekmovalci izvedo navodila tik pred zdajci. Tekmovalec izve kaj kuha, nato pa ura že teče. Bilo je nekaj izjem, ki so bile razvidne v oddaji, tako kot letos. Sodnik torej v oddaji tekmovalcu pove, kaj ga čaka naslednjič. Včasih želimo preveriti tudi, kako daleč tekmovalec seže, če je pripravljen vnaprej in ni vse samo stvar tistega trenutka.

Koliko časa je trajalo snemanje letošnje sezone MasterChef Slovenija?

Snemanje poteka približno pol leta. Produkcijska ekipa na projektu dela eno celo leto. Pol leta se torej tekmovanje planira in nato pol leta izvaja. Zdaj se že dva meseca pripravljamo na snemanje nove sezone in iščemo nove kandidate.

Kako dolgo je trajalo snemanje v preteklih sezonah?

Odvisno od števila epizod, od treh mesecev dalje.

Katere večje vsebinske in produkcijske spremembe ste še uvedli v letošnji sezoni v primerjavi z dosedanjimi?

V letošnji sezoni ni bilo večjih sprememb. Že v lanski sezoni se je zamenjal sodnik, pridružil se nam je Mojmir Šiftar. Prav tako smo že v 10. sezoni v tekmovanje uvedli značko imunitete in pa masterclasse, kar se je v letošnji sezoni obdržalo, a v novi preobleki.

Ste zaradi odzivov gledalcev že razmišljali o morebitnih prilagoditvah za prihodnost? Nekateri gledalci menijo, da letošnji tekmovalci niso bili tako kuharsko spretni kot v preteklih sezonah. Kako se na to odzivajo žiranti?

Zelo smo veseli, ko vidimo, da imamo v tekmovanju neko jed in jo drugi dan vidimo vsepovsod na socialnih omrežjih. Tako recimo vnaprej razmišljamo, kakšno priljubljeno jed gledalcev lahko predstavimo in razložimo še nekaj več, kar mogoče domači kuhar ne ve.

Spremljamo tudi, koliko določen izziv sploh pritegne in se odpre diskusija o njem. Potem vemo, da je recimo veliko zanimanje za meso, veliko zanimanje za žar ali pa za posebne sladice. Tako vemo, da je res zaželeno imeti nekaj nalog na to temo. Konec koncev kdo je naš tekmovalec? Največ jih je iz vrst naših dolgoletnih gledalcev.

Komentarjev glede prikazanih kuharskih veščin je po vsaki sezoni veliko. Je pa težko to posplošiti in reči ‘Letos so bili …’. Naši sodniki sploh ne razmišljajo v teh okvirjih, osredotočajo se na posameznika. Kaj je on že pokazal, ali ima pogosto isto težavo, je v tem pogledu napredoval? Na podlagi tega potem razmišljajo, kako mu pokomentirati jed, da bi pa vendarle naslednjič lahko naredil bolje. To je kulinarično izobraževalna oddaja, v kateri se lahko veliko naučijo tako tekmovalci kot gledalci doma.

Bi lahko žiranti pokomentirali raven letošnje kuharske tekme?

Sodniki niso opazili, da bi bila letošnja sezona drugačna kot prejšnja leta.

Omenili ste že, da prihaja nova sezona MasterChefa in da zbirate prijave. Je zanimanja za nastop na televiziji še dovolj?

Zanimanje kandidatov se zadnjih nekaj let zelo dviguje. Ko smo z MasterChefom začeli, je bilo kandidate težje dobiti. Niso vedeli, kaj jih čaka, strah jih je bilo izpostavljanja na televiziji. Zdaj pa lahko že leta spremljamo, kaj je sodelovanje v oddaji prineslo preteklim udeležencem in to deluje kot spodbuda. Ponosni smo, da udeležba v MasterChefu v slovenskem kuharskem svetu res nekaj šteje.

Preberite tudi: Barbara iz MasterChefa po koncu šova presenetila: »Dala sem odpoved«