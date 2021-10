To se v Talentih še ni zgodilo: ob njenem nastopu je Lado padel s stola (FOTO in VIDEO)

Pevskih talentov v Sloveniji je veliko, a ni veliko takšnih, zaradi katerih bi kakšen sodnik v šovu padel s stola. 17-letna Katja Grdadolnik, ki ima natančno izdelano vizijo in načrte za prihodnost, je sodnike nekoliko prestrašila, ko je povedala, da bo pela uspešnico pevke Whitney Houston I Have Nothing. A že po prvem tonu je bilo jasno, da pred njimi stoji izvrstna vokalistka.

Katja iz Lehna na Pohorju je navdušila občinstvo in tudi žirante. Zgodilo pa se je nekaj, kar se doslej še ni. Lada Bizovičar, ki je bil od navdušenja nekoliko preveč poskočen na svojem stolu, je boleče pristal na trdih tleh. Dobesedno je namreč padel s stola in se komaj pobral.

Lado Bizovičar. FOTO: Voyo

Kljub zmešnjavi in kaosu, ki je zavladal v dvorani, je Katja uspešno odpela in pripeljala skladbo do konca. »Odpihnila si me,« je dejal Lado po nastopu in pritisnil na zlati gumb. Stekel je na oder, jo objel in ji rekel, naj ga ne stiska preveč. Ko je zapustila oder, pa je dejal le: »O moj bog!«

Nad zlatim gumbom je bila navdušena tudi Katja, ki si v bodoče želi nastopiti na velikem evrovizijskem odru.