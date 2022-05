To se v oddaji Znan obraz ima svoj glas še nikoli ni zgodilo

Po večtedenskem pritisku na Matevža Derendo, je ta v prejšnji oddaji popustil in ustregel voditeljema. Privolil je namreč v imitiranje mame Nuše Derenda, zato je preoblečen v njo odpel njeno uspešnico Čez dvajset let. Že vnaprej so mu napovedali, da verjetno ne bo kos izzivu, saj je njegova mama ena izmed najboljših slovenskih vokalistk, moški pa težko doseže njene višine. Matevž se je trudil, pri višinah pa mu je hrbet krila kar ona. Presenetila ga je namreč med nastopom na odru, s skupnim prepevanjem pa sta oči orosila trem od štirih žirantov.

»Mi smo se vse tri malo jokcale, ker smo vse mame. Zelo lepo je bilo. Kri ni voda, lepo je bilo videti mamo in sina skupaj na odru. In Nuša je Nuša legenda. Zahtevno je bilo stopiti v mamine čevlje, zato ti lahko samo čestitam,« je njegov nastop pokomentirala Helena Blagne.

»Edinstvena izkušnja je peti s sinom na odru,« je bila navdušena Nuša. Nekoliko manj zadovoljen pa je bil nad njegovim nastopom moški del žirije – Andrej Škufca, ki je povedal tole: »Čestitke za pogum. Če bi bilo treba kdaj mamo zamenjati na odru ... Lahko, ampak bo treba malo honorar prilagoditi.« Matevževo razpoloženje pa je takoj spet dvignila tokratna gostujoča žirantka Tanja Žagar, ki mu je položila na dušo, naj čim prej začne svojo samostojno pevsko kariero, saj je po njenem mnenju pripravljen in bo v tem uspešen.