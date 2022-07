To se je zgodilo Niki Kljun, ko je v Sloveniji želela rezervirati počitnice

Simpatična Nika Kljun je najuspešnejša Slovenka v Hollywoodu. Profesionalna plesalka, koreografinja, plesna sodnica in slovenska ambasadorka plesa sodeluje z imeni, kot so Jennifer Lopez, Britney Spears, Beyonce in Justin Bieber. Njeni videoposnetki na njenem youtube portalu dosegajo milijone ogledov, videospoti, v katerih je nastopila v zadnjih letih, pa dosegajo številke, ob katerih se človeku kar zavrti.

Kljub temu, da ima v ZDA svojo kariero in čudovit dom, se vedno rada vrne v Slovenijo. Te dni se mudi pri mami Janji Pušl in se pusti razvajati. Se ji je pa ob prihodu domov pripetilo nekaj, česar ni pričakovala.

S svojimi sledilci je delila, da se ji je ob rezervaciji turističnih nastanitev dogodilo, da so jo po telefonu prepoznali po njenem specifičnem glasu. »Sedaj vem, da sem doma,« je še zapisala v svoji objavi.