To pomembno odločitev je sprejel Rifle

Legendarnini le vrhunski igralec, ki je ustvaril številne nepozabne vloge v gledališču, na filmu, televiziji in radiu, temveč tudi človek, ki v izrednih razmerah in težkih časih ohranja smisel za humor. Trenutno na spletu navdušuje s komedijo Optimisti, v kateri mu družbo delatainRifle, ki je lani februarja praznoval okroglih 80 let, je še pred nekaj meseci tarnal, da najbolj pogreša vožnjo s svojo jekleno mrcino, ki v garaži čaka na boljše čase. »Pa tako lepo vreme imamo! Kaj naj rečem, nas motoriste so čisto prizemljili s temi ukrepi,« je dejal Rifle, ki se mu ne zdi smiselno prevažati zgolj po svoji občini.Navdušeni motorist se je vsako leto s prijatelji odpravil na popotovanje po Hrvaški in tudi Toskani, pred kratkim pa se je Rifle, ki je ponosni lastnik novega motorja prestižne znamke, odločil, da daljše ture niso več najbolj varne zanj, zato je šel v tihi motoristični pokoj. Kljub temu pa na avanture ne bo povsem pozabil in bo še vedno z veseljem krenil na krajše poti po Sloveniji.