To poletje znani humorist živi svoje sanje

Aleksandra Pozveka gledalci informativne oddaje Kanal A poznajo kot novinarja, ki pride na vrsto vedno ob koncu in poskrbi za ščepec humorja. Preizkusil se je že v različnih nalogah in s svojimi vprašanji nemalokrat v zadrego spravil znane Slovence, tudi politike. Za letošnje poletje pa si je zadal prav poseben izziv, pomešal se je med znane glasbenike in se z njimi pojavil na odru, ko je bilo dogajanje na vrhuncu. Doslej jih je obiskal nekaj in se družil z njimi v zakulisju, na vajah in za piko na i tudi na odru. In tako okusil in občutil, kako je stati pred večtisočglavo množico.

Prvi ga je sprejel Rok Lunaček s skupino Flirrt, pri katerih si je novinar zaželel igrati bobne. Po nekaj vajah mu je šlo odlično in tako je s Flirrti doživel svojih »pet minut slave« na koncertu v Baču v Ilirski Bistrici. A to ni bil njegov edini podvig.

S skupino Flirrt je Aleksander sedel za bobne.

V drugem si je zaželel stati na odru ob boku izvrstne glasbenice Nine Pušlar, ki letos praznuje dvajset glasbenih let. Z Nino sta najprej obiskala studio znanega glasbenega mojstra uspešnic Matjaža Vlašiča, kjer se je Pozvek poskušal naučiti igranja na klaviaturah. Ni mu šlo najbolje, a je vztrajal do koncerta v rekreacijskem parku Završnica v Žirovnici. Tik pred začetkom, ko so že imeli generalko na odru, je Nina Pozveka pobarala, ali nemara ne bi vzel v roke kakšnega drugega inštrumenta, denimo kitare. Rečeno, storjeno. »Dejansko sem bolj kitarski karakter,« je priznal Pozvek, ko mu je kitarist Nininega banda okoli vratu obesil kitaro in mu v roke potisnil trzalico.

Ker časa za učenje ni bilo veliko, se je odločil, da bo brenkal zgolj po eni struni. Ko publika napolni prizorišče, gre vedno zares, priložnosti za umik ni več in tako se Pozvek mora izkazati. Čeprav je tokrat bolj kot ne blefiral, se je dobro znašel in podvig mu je uspel. Se je pa obenem vsem opravičil za vsak zgrešen ton.

Po nastopu s Čuki v Bohinju

V tretjem poskusu se je pridružil še Čukom. Tokrat si je zaželel, da bi z njimi na harmoniko zaigral refren njihove nove uspešnice Tišlarski pozdrav. Na svojem domu ga je še pred nastopom v Bohinju sprejel harmonikar in klaviaturist Matjaž Končan, od katerega je radovedni novinar prejel nekaj koristnih napotkov, tudi tega, kako pravilno postaviti prste na frajtonarico, da bo vse zvenelo prav. In ko je napočil trenutek, je Jože Potrebuješ napovedal posebnega gosta, Pozvek pa je prišel na oder s frajtonarico in se izvrstno odrezal. Dolgčas mu torej to poletje ni, če bo morda zamenjal poklic, pa še ni znano.