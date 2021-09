Ste vedeli, katerega svetovnega zvezdnika je Nika Kljun navdušila?

Treningi z njegovo ekipo so bili intenzivni.FOTO: OSEBNI ARHIV/INSTAGRAM

Na seznamu slavnih, s katerimi je Kljunova že sodelovala, najdemo največja imena glasbene industrije, kot so Jennifer Lopez, Paula Abdul, Britney Spears, Justin Bieber, Beyonce, Pitbull, Nicky Jam, Will Smith in French Montana.

Naša najuspešnejša plesalkaje v zadnjih letih, odkar živi in dela v ZDA, sodelovala s številnimi imeni iz sveta zabave in glasbe. Nazadnje je očarala pevko, s katero sta postali pravi prijateljici, tokrat pa je simpatično svetlolasko opazil glasbenik svetovnega kova.Tokrat je Nika svoje plesno znanje predala kolumbijskemu zvezdniku, za katerega je skupaj s svojim fantomter kreativnima direktorjema The Squared Division sestavila koreografijo za njegov koncert. Treningi z njegovo ekipo so bili zanimivi in intenzivni, je priznala Nika, ki pa je o kolumbijskem zvezdniku dejala, da je prizemljen.»Po dolgem času moram priznati, da sem spet začutila prizemljenost v zvezdniškem svetu. Prijetno je delati z glasbeniki in ekipo, ki so pripravljeni trdo delati za odličen končni rezultat,« je povedala in dodala, da je J Balvin kljub svojemu natrpanemu urniku in svetovni slavi izjemno spoštljiv. Sicer pa je 36-letnik, ki je znan po številnih uspešnicah, kot so Mi Gente, Suerte, Un Dia in številne druge, na tiktoku najbolj priljubljen med latinskimi zvezdniki, saj mu na tej platformi sledi več kot osemnajst milijonov oboževalcev in oboževalk.