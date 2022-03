To pa je sprememba: ste videli, kakšna je zdaj Špela Grošelj? (FOTO)

Priljubljena slovenska pevka, vplivnica in podjetnica Špela Grošelj redno skrbi za svojo lepoto. Tako je pred časom napovedala, da se bo več gibala ter ukvarjala s športom in rezultati so že tu.

Tako je svojim sledilcem pokazala vitko postavo na fotografiji, ki je nastala nekje ob morju.

»Morje, jst & ti. Več pa ni,« je ob tem zapisala Grošljeva in za vitko telo seveda prejela kopico všečkov in pohval.