To pa je preobrat: Sonja v postelji z Natašo in Mitjo (FOTO)

V šovu Ljubezen po domače so preobrati seveda del vsakdana. Tako je Sonja očitno spremenila taktiko v osvajanju Mitje in ni več tako zagrizena in borbena. Z Natašo se je pogovorila in ji dejala, da njo in Mitjo podpira vse od začetka.

Sledil je objem.

Nataša je bila začudena nad preobratom in ni vedela, kaj želi s tem doseči. Dejala je, da na Sonjo ni bila nikoli ljubosumna, a se ji gesta vseeno ni zdela iskrena. Sonja pa je razkrila, da je pomirjena in da so pred njo le sončni dnevi.

Sonja je šla še korak naprej in jima je pripravila zajtrk. »Tam v jogurtu, da ni kak strihnin noter padel,« pa je njeno nenadno prijaznost do Nataše komentirala Vesna in dodala, da jo zanima, kako bosta takšno novo obnašanje sprejela Mitja in Nataša.

In Nataša je to očitno sprejela dobro, saj je bila navdušena, ko je Sonja v posteljo njej in Mitji prinesla zajtrk. »Zate imam joške, zate pa jogurt in banano,« je pojasnila Sonja.

Trojica v postelji, Vesna jih je spremljala na kitari

Potem pa je Sonja dejala, da se želi pogreti, in skočila k Nataši in Mitji v posteljo. »Mater, sta vroča,« je ugotovila, potem ko se je najprej pozanimala, ali sta oblečena.

Prišla je še Vesna.

Mitja je bil navdušen nad tem, da je imel v postelji dve dekleti, in je upal, da bo tako ostalo tudi čez noč. A to še ni bilo vse, v posteljo je prišla še Vesna, in to s kitaro. Nato se je zabava začela in Vesna je brenkala, ostali trije pa so peli in se zabavali.