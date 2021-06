To pa je nerodno: ne boste verjeli, kaj se je zgodilo poslanki Mojci Škrinjar

Petke v Sloveniji precej pogosto zaznamujejo protesti. Tiste, ki se jih udeležujejo, danes imenujejo kolesarji, pa tudi z drugimi izrazi. Nedavno si je protestnike, ki so se zbrali na vzporedni proslavi, skušala privoščiti poslanka državnega zbora, ki prihaja iz vrst Slovenske demokratske stranke (SDS). Zapisala je:»Tile kuleserji si naj naredijo svojo Jugo na tretjem kamnu od sonca. Pa naj gredo tja.«Mnoge na Twitterju, kjer je nekdanja osnovnošolska učiteljica in ravnateljica izredno dejavna, so njene besede izjemno nasmejale, saj je tretji kamen od sonca – Zemlja. Planeti si od oddaljenosti od sonca namreč sledijo takole (od najbližjega do najbolj oddaljenega): Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun in Pluton). Seveda so jo opozorili, da se ji je izjava ponesrečila, Škrinjarjeva pa je nato dodala: »Na drugo stran (nasmešek).«Kot zanimivost pa še tole: Tretji kamen od sonca je bil tudi naslov pred desetletji precej uspešne serije. Govori o vesoljcih, ki pridejo na tretji kamen od sonca, torej na Zemljo, in tukaj skušajo zaživeti normalno življenje. Seveda to sploh ni tako enostavno, zato sledi ogromno zapletov in pa obilica smeha.