To nedeljo bodo rušili rekorde na Kongresnem trgu (VIDEO)

Po dveh nepozabnih visokoletečih izdajah nad Ljubljanico, ne pozabimo pa niti na nepozaben šov Dunking Devils z gosti v Hali Tivoli, se najbolj poskočen adrenalinski dogodek ljubljanskega poletja seli v mesto. Tudi letos bo spektakel Odbito na Kongresnem trgu postregel z mešanico tekmovanj in ekshibicij, akrobatske šove pa bodo popestrili tudi cirkuški in plesni nastopi ter lov na nov Guinnessov rekord. Lani so najboljši akrobati na mega trampolinu leteli prek trinajst metrov v zrak.

Letos bo izziv še zahtevnejši, saj bodo postavljali nov rekord v najvišjem skoku z zabijanjem žoge v koš. Tekmovalni del sestavljata 5. svetovno prvenstvo v akrobatskem zabijanju (ekipno, dvojice in solo) ter tekmovanje v skokih na olimpijskem trampolinu. V Ljubljani bodo tako nastopili vrhunski akrobati iz Slovenije, Evrope in ZDA.