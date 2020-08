To na vrtu uspeva slovenski voditeljici

Paradižnik ji odlično uspeva.

Izkušeni vrtnarji pravijo, da gre za začetniško srečo.

Čeprav ima veliko obveznosti v službi in na Radiu Brežice EU,najde čas tudi za različna druga opravila. V letošnjem poletju tudi za stvari, ki so zanjo nove in jih prej nikoli ali pa zelo dolgo ni počela. Mednje sodi tudi vrtičkarstvo. Ker še vedno velja prepoved nastopov, čas, ki ga je prej porabila zanje, zdaj namenja drugim stvarem, ki jo razveseljujejo. Prejšnja leta pevka ni imela časa za svojo gredo, letos pa prideluje slastne in dišeče vrtnine. Posadila je nekaj vrst zelenjave in se veseli pridelka, ki ga ni malo. Predvsem paradižnika ima v izobilju.Medtem ko se marsikdo jezi nad stanjem na gredi in ko mnogi pulijo paradižnik zaradi počrnelosti plodov in listov, ga škropijo proti škodljivcem, se jezijo zaradi ptičev, polžev in drugih nadlog, pa se Brigiti na široko smeji. Njeni paradižniki namreč odlično uspevajo.»Posadila sem jih, in to je vse. No, pa zalivam in gnojim jih, seveda. Pridelka je za zdaj res veliko, in tudi nekaj velikih primerkov je vmes, ki so me presenetili in razveselili. Očitno imam krompir, kot se pregovorno reče za srečo. Izkušeni vrtnarji pravijo, da gre za začetniško srečo, kar najverjetneje tudi je. Vseeno pa sem vesela, da je vse tako dobro obrodilo in da letos z možem jeva svoje, domače paradižnike in druge vrtnine. Lepo rastejo tudi buče, kumare, melone. Ne glede na količino pa ne bo ostalo nič, bomo vse pojedli,« pravi pevka.Oba z možem sta velika gurmana, prav tako rada kuhata, zato je veselje zaradi odličnega pridelka še večje. Sicer pa Brigita letos ne obdeluje le grede, ampak tudi pridno kosi okoli hiše. Sede na kosilnico, zasuče volan in se pridno vozi z enega na drugi konec travnika.