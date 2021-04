To na Jonasovo šalo odgovarja Žan Mahnič

Včeraj smo poročali, da je v kvizu Piramida srečeomenil državnega sekretarja, in sicer v kontekstu, da če tekmovalka ne bo tiho, bo morala za kazen 10 minut gledati v portret Žana Mahniča . Kaj na to pravi državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Mahnič?Iz kabineta so nam danes odgovorili, da Mahnič ne »komentira izjav voditelja oddaje Piramida sreče na Planet TV, saj jih ni slišal, poleg tega niti nima časa spremljati tovrstnih oddaj«.