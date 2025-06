To morate videti! Joker Out v slogu filmske uspešnice najavili svoj največji koncert v karieri! (VIDEO)

Ena najuspešnejših slovenskih sodobnih glasbenih skupin Joker Out ob svoji deseti obletnici napoveduje največji koncert v svoji dosedanji karieri. Dogodek z imenom Karneval bo potekal 20. junija 2026 na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, prizorišču, ki ima za člane skupine globok simbolni pomen.

Praznovanje desetletja ustvarjalnosti, prijateljstva in zvestobe lastni viziji bo potekalo na več kot 20.000 kvadratnih metrih, vstopnice pa bodo v prodaji že 20. junija 2025, natančno leto dni pred spektaklom.

Ljubljana bo 20. junija 2026 gostila spektakel skupine Joker Out, ki desetletnico obeležuje s Karnevalom na Kardeljevi ploščadi – vstopnice pa bodo v prodaji leto dni pred dogodkom. FOTO: Primož Lukežič

Iz srednješolskih dvoran na evropske odre

Skupina Joker Out se je v zadnjih desetih letih razvila iz srednješolske garažne zasedbe v eno najprepoznavnejših imen regionalne in evropske pop-rock scene. S številnimi razprodanimi koncerti – od ljubljanske Cvetličarne in Križank do Arene Stožice – ter nastopom na Evroviziji so si utrdili mesto med glasbeno elito, hkrati pa ostali zvesti sebi.

Njihova zgodba je vtkana v besedila in refrene, ki jih zna publika na pamet: Omamljeno telo, Umazane misli, Gola, Novi val, Demoni, Barve oceana in seveda Carpe Diem so le nekateri izmed hitov, ki so zgradili njihov opus.

Filmska napoved Karnevala

Ob najavi dogodka so Joker Out poskrbeli še za en spektakularen dodatek – videospot, ki napoveduje Karneval kot filmsko doživetje, v katerem nastopajo kot glavni junaki. V tem stiliziranem napovedniku, ki prepleta elemente nostalgije, odraščanja in pogled v prihodnost, skupina ustvarja občutek, da ne bo šlo zgolj za koncert, temveč za glasbeni praznik - karneval.

Tukaj si lahko ogledate videoposnetek:

»Generacija ljubezni, upanja in novega vala«

Izbrana lokacija dogodka ni naključna. Kardeljeva ploščad leži v neposredni bližini krajev, kjer so Jokerji odraščali, se spoznali in začeli ustvarjati: »Za vogalom od tam, kjer smo odraščali, blizu šole, kjer smo se spoznali, in čez cesto od našega prvega prostora za vaje,« so zapisali.

Občinstvo, ki jih spremlja že od začetkov, je postalo del njihove skupnosti, ki seže tudi onstran naših meja. »Dragi vsi, ki se čutite kot del generacije ljubezni, upanja in novega vala – vabljeni, da skupaj praznujemo!« pozivajo Joker Out.