To je župnik Martin povedal mami, ona ni bila vesela

»O, Marija, kakšne dobre mašine imate,« se je trenutno najbolj priljubljeni župnik v državi Martin Golob včeraj malo po poldnevu navduševal ob pogledu na kar dva tisoč motorjev, ki so pred grosupeljsko župnijsko cerkvijo sv. Mihaela in po vseh razpoložljivih travnatih kotičkih okoli nje čakali na njegov blagoslov. In nato prav vsakega jeklenega lepotca izdatno poškropil z blagoslovljeno vodo, pri tem pa še mimogrede pokramljal z njihovimi lastniki, jih pozdravljal in se po želji tudi skupaj z njimi fotografiral. Maši je sledil blagoslov. FOTO: Tina Horvat Že od ranega jutra so se ...