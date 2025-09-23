Natalija Verboten razvnela oboževalce s fotografijo: Je prepovedano osebam, mlajšim od 18 let! (FOTO)

Priljubljena pevka in voditeljica Natalija Verboten je na družbenih omrežjih zelo dejavna in s sledilci rada deli utrinke iz osebnega in tudi profesionalnega življenja. Pred dnevi je predstavila svojo novo pesem z naslovom Made in Slovenija, videospot zanjo pa je posnela kar na šestih različnih lokacijah.

Po objavi novega videospota je na družbenih omrežjih nastala vneta razprava med slovenskimi glasbeniki in tekstopisci, in sicer so bili različnega mnenja, za koga je bila prvotno pesem napisana.

Da zna Štajerska pevka buriti domišljijo, je dokazala že večkrat. Natalija že dolga leta navdušuje občinstvo s svojo energijo, nasmehom in glasbo ter tudi to poletje pokazala, da je v čudoviti življenjski formi. Tudi tokratna njena objava je prinesla žarek sonca. V ženstveno zapeljivih črnih bikinkah je pevka videti fantastično in polna življenjske radosti. »Vse je enkrat prvič - še nikoli se 21. septembra nisem kopala v morju in je super! Pošiljam vam morske pozdrave in upam, da ste tudi vi lepo preživeli konec tedna!«

Komentarji sledilcev

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Imaš ... krasna pljuča! Lep pozdrav iz Žirov«, »Res je super voda in temperatura zraka, samo na žalost sem morala danes domov. Se pa tolažim s tem, da vreme v naslednjih dneh ni obetavno. Sem se pa že kopala pred dvema letoma 4. oktobra«, »Se bi ti kar pridružil, če bi bil na morju«, »Das ist für Personen unter 18 jahren Verboten! (To je prepovedano osebam, mlajšim od 18 let!). Hahaha Natalija, hec mora biti, lepe morske slikice so. Lepe pozdrave tudi tebi«, »Lepa«, »Lepo. Uživaj!«

Preberite še: