To je Tim Gajser podaril svoji izbranki za rojstni dan (FOTO)

Slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser (Honda) je v nedelji zmagal na dirki razreda MXGP za veliko nagrado Nemčije v Teutschenthalu. Zagotovo sta bila pri osvajanju nagrade motivacija in zagon dovolj velika, saj je njegova najdražja Špela Motaln na isti dan praznovala rojstni dan. Da se je dan vrtel okoli dirke in slavja, lahko sklepamo iz objav, ki sta jih zaljubljenca delila na instagramu.

Darilo, ki ga je Tim podarim Špeli. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Gajser je že v startu dirke dal vsem vedeti, da njegova najdražja praznuje. Na ledveni predel svojega znamenitega dresa si je dal všiti našitek »Vse najboljše Špela«. Ekipa je slavljenki pripravila dobrote, rojstnodnevno torto in zabavo, ki paše k takšnemu prazniku, za piko na i pa je Gajser poskrbel za posebno darilo, ki si ga je njegova najdražja močno želela - športne copate in torbico prestižne blagovne znamke, za kar je bilo treba odšteti vsaj dva tisočaka - okoli tisoč evrov za obutev in še od 1200 do 2000 evrov za manjšo usnjeno torbico iste blagovne znamke Balenciaga, španska luksuzna modne hiše.

Gajser se je pri izboru darila, kot kaže, odlično odrezal, saj mu je Špela namenila najlepše besede, ki bi si jih želel slišati vsak partner: »Najbolj nor in najboljši fant na svetu,« mu je sporočila. Iskrene čestitke, Špela!