To je Tatiana, lepotica slovenskega rodu, ki se je poročila s pravim princem

Lepotici slovenskega rodu Tatiani Ellinki Blatnik se je pred 20 leti uresničila želja mnogih deklic, ki sanjajo, da se bodo nekoč poročile s pravim princem.

Na smučanju leta 2003 je spoznala ljubezen svojega življenja, a ne kar nekoga, temveč pravega princa Grčije in Danske Nikolaosa.

Sedem let kasneje sta se poročila. Menda se je takrat na sanjski kraljevi poroki zbrala skoraj vsa Evropa in na otoku Spetses so bili vsi, ki v plemiških krogih kaj pomenijo.

In kdo sploh je Tatiana? Preberite na mična.si.