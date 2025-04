To je sporočil znani Slovenec, ki ima dobre zveze v Vatikanu: pred leti ga je poročil kardinal Rode

62-letni slovenski glasbenik Gianni Rijavec je v dolgoletni karieri izdal številne plošče, kasete in zgoščenke, nastopal je na številnih festivalih doma in v tujini. Njegovo pot so zaznamovale tudi turneje po Avstraliji, Kanadi, Argentini in mnogih evropskih državah, leta 1999 pa so ga razglasili za slovenskega glasbenega ambasadorja. Javnost ga pozna kot ustanovitelja Mednarodne mirovniške fundacije Beli golob, katere osnovni namen je širjenje ideje o miru v svetu.

Ima dobre zveze v Vatikanu

Glasbenik ima dobre zveze v Vatikanu, s srčno izbranko, umetnico Patricijo Rijavec Simonič, sta se kot prvi slovenski par pred leti cerkveno poročila v baziliki sv. Petra v Vatikanu, obred pa je vodil slovenski kardinal dr. Franc Rode.

Poleg tega so ga letos, kot edinega Slovenca, povabili v Vatikan na tridnevno srečanje evropskih umetnikov ob Svetem letu 2025.

Seveda je tudi njega užalostila vest o smrti papeža Frančiška. Tako je pevec na Facebooku objavil fotografije izpred dveh let, ko je od pokojnega papeža prejel blagoslov ob poroki z ženo Patricijo.