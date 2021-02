To je Slovenec, ki ima svoj film na Netflixu

Od danes naprej je v kar 190 državah po svetu in v Sloveniji na voljo poljski film slovnskega ustvarjalca Jana Belcla Vsi prijatelji so mrtvi (All My Friends Are Dead). Film je premiero doživel na poljskem 28-decembra, gre pa za nekakšno črno komedijo, za katero je Belclov prijatelj in tudi mentor Mitja Okoren v nedavnih intervjujuh dejal, da je kot Tu pa tam na steroidih.Gre za film, v katerem se prijatelji zapletejo v zanimiv vrtinec dogodkov, na koncu pa vsi umrejo. Belcl je za Odmeve povedal, da je njegova ideja zorela več let in da je bilo težko najti producente. Na koncu mu je uspelo prepričati in končni rezultat je zdaj na voljo gledalcem po širnem svetu.