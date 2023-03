Skladba, s katero je Jelena Karleuša želela predstavljati Slovenijo na Evrosongu (VIDEO)

Pred dnevi je kot strela z jasnega udarila vest, da je Jelena Karleuša imela namen zastopati Slovenijo na izboru za pesem Evrovizije. Razkrila je, da je vse kazalo, da bo del največjega glasbenega tekmovanja leta 2020 in da bo na njem, ker ima slovenski potni list, zastopala Slovenijo, a so se pojavile tehnične težave.

Jelena je razkrila še, da je bila za Evrovizijo ustvarjena skladba La Bomba, pri kateri sodeluje s Pabllom Vittaro, brazilsko drag kraljico. »Pojavile so se tehnične težave in odločila sem se, da pesem umaknem. Pametno sem se odločila, saj je tisto leto vse odpadlo zaradi koronavirusa,« je še razkrila.

Skladba La Bomba je mesto našla na njenem novem albumu, ki bo izšel v kratkem. Medtem ko oboževalci čakajo na njene nove skladbe, pa so na družabna omrežja pricurljali prvi posnetki La Bombe, ki jo Jelena prepeva v spangleščini – tako je mešanico angleščine in španščine poimenovala sama. »To je v svetu glasbe v trendu in vsi to počnejo, od Cardi B do Jennifer Lopez.«

Leta 2020 je bila sicer na Emi za nastop na Evroviziji izbrana Ana Soklič s skladbo Voda. Ker je bil izbor zaradi pandemije koronavirusa odpovedan, so države dobile možnost, da se same odločijo, ali bodo izbor doma ponovile ali bodo na evrovizijski oder leta 2021 poslale istega izvajalca z novo pesmijo. Na RTV so sprejeli odločitev, da Ani Soklič ponudijo še eno možnost. Sokličeva je na Evroviziji leta 2021 predstavila skladbo Amen in obtičala v polfinalu.