To je Sebastian Cavazza: od mafijskega šefa, doktorja Vrabca vse do Shakespearja (FOTO)

Letošnje leto je za igralca Sebastiana Cavazzo nekaj resnično posebnega. Poleg tega, da bo marca srečal abrahama, je v novo leto zakorakal z velikim projektom, monodramo Shakespeare. V novi predstavi se na praznem odru in brez kostumov s humorjem in satiro posveča zlobnežem iz iger angleškega dramatika.

Cavazza je po motivih Berkoffove predloge Shakespeare oblikoval lastno igralsko partituro, ob njem pa so predstavo kreirali še dramaturginja Eva Mahkovic, oblikovalec svetlobe Boštjan Kos, oblikovalec zvoka Sašo Dragaš, marimbistka Aleksandra Šuklar in izdelovalec lobanj Žiga Lebar. »Predstavo bi težko opredelili z enim žanrom, saj vsebuje tako elemente komedije, ki pa obenem zareže tudi v polje temačnejših vsebin, kot tudi drugih zvrsti, denimo gledališkega diskurza,« je dejal Cavazza, po čigar mnenju je bil William Shakespeare velik dramatik z izjemnim opusom, hkrati je bil tudi mojster opisovanja skrajnih stanj človeške duše in ekstremnih odklonov, ki pa si jih v gledališču lahko privoščijo.

Cavazza je ob tej priložnosti še dejal, da je želel z novim projektom Shakespearjeve negativne like predstaviti čim bolj človeško.