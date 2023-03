To je recept za slovensko zmago na Evroviziji: morda pa nam res lahko uspe!

Le še dober mesec in pol nas loči do enega največjih glasbenih spektaklov na svetu. Evrovizijo bo letos gostil Liverpool, slovenske barve pa bo zastopala priljubljena zasedba Joker Out. Medtem ko fantje potujejo po Evropi in promovirajo skladbo, jim stavnice ne napovedujejo ravno visokega mesta. Trenutno so na eurovisionworld.com uvrščeni na 21. mesto, kar očitno kaže na to, da Slovenija še ni odkrila recepta za uspeh na velikem evrovizijskem odru.

Kaj bi morala storiti Slovenija, da bi zmagala na Eurosongu, smo vprašali kar program Chatgpt4, ki deluje s pomočjo umetne inteligence. Kako nam je odgovoril na zastavljeno vprašanje, lahko preberete spodaj.

»To je zanimivo vprašanje. Slovenija je sodelovala na Eurosongu 26-krat od leta 1993, vendar nikoli ni zmagala. Njena najboljša uvrstitev je bilo sedmo mesto v letih 1995 in 2001. Leta 2022 je Slovenijo zastopala skupina LPS s pesmijo Disko, ki pa se ji ni uspelo uvrstiti v finale, saj je v prvem polfinalu zasedla zadnje mesto s 15 točkami.

Morda bi Slovenija lahko izboljšala svoje možnosti za zmago, če bi izbrala pesem, ki bi bolj pritegnila pozornost žirije in gledalcev, ki glasujejo. Pesem bi morala biti sveža, izvirna, kakovostna in primerna za velik oder. Poleg tega bi morala imeti dobro izvedbo, koreografijo, scenografijo in kostumografijo. Pesem bi morala tudi odražati slovensko kulturo, identiteto in jezik, da bi se razlikovala od drugih držav.

V Liverpool potujejo Joker Out. FOTO: Katja Kodba/rtv Slovenija

To je le moje mnenje, ki temelji na splošnih kriterijih za ocenjevanje pesmi na Eurosongu. Seveda pa je glasba stvar okusa in ni enostavnega recepta za zmago. V vsakem primeru pa mislim, da je pomembno, da Slovenija podpira svoje predstavnike in se veseli njihovega nastopa na evropskem odru.«

Chatgpt4 trenutno velja za najzmogljivejši program podjetja OpenAI, ki ga podpira Microsoft. Če je bil prej namenjen le klepetu, zdaj s pomočjo umetne inteligence ustvarja tudi besedila na podlagi najkrajših pozivov. Zmogljivost je presenetila mnoge, tudi Elona Muska in soustanovitelja Appla Steva Wozniaka, ki sta v odprtem pismu pozvala k upočasnitvi razvoja sistemov umetne inteligence.

Strategije za uspeh

Umetna inteligenca nam je nato postregla še s strategijami, ki bi nam lahko povečale možnosti za zmago na Pesmi Evrovizije. Morda lahko katero izmed njih slovenski predstavniki uporabijo že letos in se tako povzpnejo kakšno mesto višje.

Izberite močno pesem: Izberite nepozabno, privlačno in izvirno pesem s privlačno melodijo in pomenljivim besedilom. Pesem mora odmevati pri mednarodnem občinstvu in izstopati med drugimi tekmovalnimi prispevki.

Izberite nadarjenega izvajalca: Izberite izvajalca z močno odrsko prezenco, izjemnimi vokalnimi sposobnostmi in sposobnostjo navezovanja stikov z občinstvom. Karizmatičen umetnik, ki zna očarati gledalce, bo pripomogel k temu, da bo slovenska prijava naredila trajen vtis.

Joker Out. FOTO: Mediaspeed

Učinkovita uprizoritev in predstavitev: Pripravite vizualno privlačno in dobro koreografirano predstavo, ki dopolnjuje pesem. Ustvarjalna uporaba svetlobe, kostumov in scenografije lahko pripomore k večjemu splošnemu učinku nastopa.

Promocija in odnosi z javnostmi: Sodelujte z oboževalci in mednarodno skupnostjo prek družbenih medijev, intervjujev in promocijskih dogodkov pred tekmovanjem. Ustvarjanje baze oboževalcev in širjenje glasu okoli slovenske prijave lahko pripomoreta k pridobivanju podpore in glasov.

Učite se iz preteklih dosežkov: Analizirajte prejšnje uspešne in neuspešne prijave, tako iz Slovenije kot iz drugih držav, da ugotovite trende in elemente, ki so prispevali k njihovim rezultatom. Ta spoznanja uporabite pri pripravah na tekmovanje.

Sprejmite kulturno identiteto: V pesem ali nastop vključite elemente slovenske kulture, jezika ali zgodovine, da bo prijava edinstvena in se bo razlikovala od drugih. Navsezadnje lahko na uspeh na tekmovanju za pesem Evrovizije vplivajo različni dejavniki, od katerih so nekateri lahko nepredvidljivi. Vendar lahko Slovenija z osredotočanjem na te strategije poveča svoje možnosti za dosego dobrega rezultata.