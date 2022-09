To je razlog, da ima Andrea iz Kmetije vedno rutko okoli vratu

Najbolj pozorni gledalci Kmetije so lahko opazili, da ima Andrea Libič vedno skrbno zavezano rutko okoli vratu. Mnogi so ugibali, da to počne, da bi skrila Adamovo jabolko. A kot je povedala za spletni portal 24ur, to ni zato, ker bi kar koli skrivala, ampak ker mora skrbeti za svoje zdravje.

Andrea, ki je sicer interspolna oseba, je iskreno spregovorila o zdravstvenih težavah, ki so razlog za stalno nošenje rutke. »Ko sem bila stara 11 ali 12 let, sem imela močno vnetje kočnika. Ker je vnetje trajalo dolgo in ker sem bila nemarna, nisem takoj šla zobozdravniku. Ko sem šla na pregled, je vnetje še bolj napredovalo, kar je pomenilo, da sem skoraj eno leto nenehno jedla antibiotike,« je za 24ur.com povedala Andrea in dodala, da so ji zob odstranili, a to je vodilo v vnetje desnega ušesa in bezgavk. »Vse to je pripeljalo do stanja, v katerem sem zdaj. Bezgavke imam izjemno občutljive, kar pomeni, da jih moram vedno zaščititi. Tudi v zaprtem prostoru. Poleti sem najbolj izpostavljena vnetju bezgavk, saj se zdi, da je zelo vroče, v resnici pa te hitro ujame kakšen prepih. In zato nosim rutke. Če rutko snamem, se vnetje vrne, začnem kašljati in tudi zdravila mi ne pomagajo več tako kot nekoč.«

Andrea pravi, da je edina rešitev operacija bezgavk, kar pa zdaj ni mogoče, saj je trenutno v procesu estrogene hormonske terapije.