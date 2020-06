To je prelepa Slovenka, ki naj bi bila na žurki Đokovića in drugih tenisačev (VIDEO)

Po spletu so pred dnevi zaokrožili videoposnetki, kako svetovno znani tenisači kljub koronavirusu poplesujejo, pri tem ne vzdržujejo primerne razdalje, se slačijo in zagotovo delijo z drugimi vse tisto, kar bi bilo bolje, če bi v današnjih časih obdržali le zase. Kako je to pomembno, se je potrdilo le nekaj dni kasneje na turnirju v Zadru, kjer so potrdili, da je koronatest kot prvemu udeležencu dogodka Adria Tour tenisačuvrnil pozitiven rezultat. A tu se ni končalo. Sledilo je še več testov, ki so pokazali, da so z novim koronavirusom okuženi šein nazadnje še. Kdaj so se okužili, ni znano. Je pa znano, da so se zabavali kakšen teden prej. Po spletu in svetovnih medijih je zaokrožilo nekaj posnetkov in fotografij z nore zabave, na kateri pa je, tako je razumeti, saj so posnetki podpisani z njenim imenom, bila tudi znana slovenska blogerkaZa okoliščine dogodka in krajšo izjavo smo se obrnili neposredno nanjo, ko prejmemo odziv, ga bomo objavili. Sicer pa se zdi, da se lepa Slovenka te dni mudi na Korčuli (fotografijo prilagamo spodaj).