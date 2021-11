To je osupljivo življenje največje slovenske zapeljivke Špele Rozin (FOTO)

Špela Rozin velja za največjo slovensko filmsko zapeljivko. Ime Slovenije in Jugoslavije je med vsemi igralskimi imeni poleg Ite Rine najodmevneje ponesla čez domače meje.

V filmu se je prvič pojavila, ko je bila stara komaj 15 let, v karieri je do leta 1991 posnela 44 dolgometražnih filmov. Veliko od teh v Italiji, kjer so v 60. letih preteklega stoletja na veliko snemali filmske zgodbe, umeščene v čas antične Grčije in Rima.

V 70. letih se je vrnila v Jugoslavijo in posnela nekaj legendarnih filmskih vlog. Med ostalimi je nastopila tudi v partizanski epopeji Bitka na Neretvi. V svetu filma je sicer nastopala z umetniškim imenom Sheyla Rosin.

Njene modre oči so očarale mnoge ljubitelje filma. Tako je bila lahko en trenutek vesela, energična, nato pa je nenadoma in brez opozorila postala melanholična.

Življenje med Ljubljano in Sarajevom

Na snemanju filma v Ljubljani leta 1972 je spoznala scenografa in slikarja Ismara Mujezinovića in se z njim še isto leto poročila. Ko so soproga povabili v Sarajevo, da bi sodeloval pri ustanovitvi likovne akademije, mu je sledila v Bosno. V Sarajevu se je njena kariera pri 25 letih tudi končala. Ob začetku vojne v Bosni se je preselila v Ljubljano, danes pa največ časa preživi v kraju Lovrečica pri Umagu.

Prepotovala je ves svet in govori osem jezikov, in četudi je danes stara 78 let, njena lepota ostaja.