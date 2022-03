To je novi sanjski moški: ga prepoznate? (FOTO)

Po tem, ko so nas večkrat podražili in poskušali zavesti z informacijami, kdo je sanjski moški za 2022, so ga na Pop TV končno pokazali. No, dele njega.

Sanjski moški 2022. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Te dni namreč poteka fotografiranje novega kandidata, na instagramu pa so nam razkrili njegovo silhueto, roke, noge, vidi se tudi kanček las (po naših opažanjih gre za svetlolasca, morda celo sivolasca). Bi ga lahko prepoznali?

Dekleta se še vedno lahko prijavijo in poskusijo osvojiti srce zelo postavnega kandidata. Da je vreden greha, je potrdila tudi fotografinja Ana Gregorič, ki je očitno zadolžena za fotografiranje novega sanjskega moškega.