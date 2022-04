To je nova ljubezen Giannija Rijavca

Glasbenik Gianni Rijavec ima novo ljubezen. Njegova prva je sicer žena Patricija, zdaj pa jima dneve krajša še kosmatinec, v katerega sta se zaljubila na prvi pogled.

»To je najin novi kuža, čistokrvni nemški ovčar. Ime mu je Hay, star pa je dva meseca. Sem namreč strasten ljubitelj nemških ovčarjev in to je že moj peti kužek tovrstne pasme. Prejšnji z imenom Tery je namreč 30. decembra lani poginil zaradi starosti, imel je namreč 13 let, in to je za nemškega ovčarja že zelo veliko. S Patricijo sva se odločila, da si omisliva novega, saj je tudi ona velika ljubiteljica živali,« nam je zaupal primorski glasbenik, ki se nad novim kužkom neizmerno navdušuje.

»Hay je prava igračka. Kupila sva ga v vasi Brje na Vipavskem pri družini Mihelj, ki vzreja nemške ovčarje. S to pasmo imam že veliko izkušenj. Obiskoval sem namreč pasjo šolo, zato lahko rečem, da nemške ovčarje obvladam. Jože Vidic, znan slovenski kinolog, pravi, da so nemški ovčarji mercedesi med psi. Tudi sam pravim tako. To je pes, ki ima karakter in je z njim treba tudi tako ravnati. Je res pravi Nemec, zato potrebuje strogo in natančno vzgojo. Če je pravilno vzgojen, je to res pravi pes, ki veliko daje, predvsem pa je brezpogojno zvest,« je navdušen nad novim družinskim članom.