To je moški, ki je všeč Lei Sirk (FOTO)

Daleč od oči, a blizu srca – to velja za temperamentno glasbenicoin njenega domnevnega partnerja, košarkarja. Potem ko se je Lea v začetku leta razšla s svojim dolgoletnim partnerjem in očetom svojih otrok, se je že začelo govoriti, da ima novega.Lea in Alen na spletnih omrežjih še nista javno sporočila, da sta par, a njene geste jasno nakazujejo, da ji je Alen všeč. Skoraj vsako njegovo objavo na instagramu všečka ali pa se odzove s simbolom ognja. Plamen ljubezni ali kaj drugega?Alen je bil doslej kapetan koprskega prvoligaša, a se je zdaj iz Kopra preselil v Ljubljano, kje se je za dve leti pridružil ekipi Cedevita Olimpija. Kaj to pomeni za odnos med Leo in Alenom ni povsem znano, a če nič drugega, bo imel Alen ob sebi zvesto in gorečo navijačico.