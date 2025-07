To je moški, ki je pokojni Aniti Ogulin vrnil vero v ljubezen (VIDEO)

Zapuščina Anite Ogulin je globoko vtisnjena v slovensko družbo. Njeno življenje je bilo posvečeno pomoči drugim, kar je izhajalo iz njenega težkega otroštva in izkušenj, ki so jo oblikovale. Njena zgodba je postala simbol sočutja, ljubezni in neomajne volje pomagati drugim. V podkastu Onaplus, ki ga vodi novinarka Manca Čampa Pavlin, sta o največji slovenski humanitarki spregovorila njena hči Karmen Ogulin in pisec biografije Tako zelo vas imam rada Vasja Jager. Skozi pogovor sta poudarila, kako pomembno je nadaljevati Anitino delo in ohranjati vrednote, ki jih je zagovarjala.

Karmen Ogulin in Vasja Jager. FOTO: Marko Feist

Ob Mirču je bila varna

Ko je po številnih življenjskih preizkušnjah spoznal moža Mirča, se je njeno zasebno življenje zelo spremenilo. Do tistega trenutka so bili moški v glavnem mučitelji, tisti, ki so ji povzročali daleč največje trpljenje. Potem je prišel ta dober, pošten, delaven človek, veseljak, ob katerem je bila varna. In ona je potrebovala ogromno časa, da se mu je odprla, da je sprejela, da je v redu,« je povedal Jager.

Z vnukoma Anno in Robertom ter možem Mirčem. FOTO: Osebni Arhiv

