To je moški, ki je ogrel srce novopečene ministrice (FOTO)

O zasebnem življenju novopečene pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan, ki bo julija dopolnila 44 let, doslej nismo vedeli veliko. A to se po nastopu nove funkcije utegne spremeniti. Na otvoritvi 70. ljubljanskega festivala so jo v objektiv ujeli v družbi njenega moža Matica Pipana.

Ministrica v družbi moža Matica. FOTO: Mediaspeed

Zakonca Pipan sta si večno zvestobo obljubila leta 2017, poročil pa ju je nihče drug kot ministričin strankarski kolega Matjaž Nemec. Švarc Pipanova je pred časom za Cosmopolitan razkrila, da je moža spoznala povsem po naključju, in sicer nekega popoldneva na kopališču Kolezija, kjer je vsako jutro plavala. »Ležalnika sva imela postavljena drug poleg drugega, zapletla sva se v pogovor in preskočila je iskrica. Temu pravim ljubezen na prvi pogled ali prvi pogovor, čeprav se rada pošalim, da ne na prvi pogled. Spoznala sva se tik za tem, ko sem že odplavala svoj trening, in se kot ženska seveda vprašala, ali sem sploh videti urejeno,« je takrat razkrila novinarki omenjenega medija.