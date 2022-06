To je Klakočar Zupančičeva povedala o svojem zakonu in govoricah o romanci z Golobom

Predsednica državnega zbora (DZ) Urška Klakočar Zupančič je vse od imenovanja na to visoko funkcijo stalna tarča kritik zaradi potez, ki naj se ne bi skladale s protokolom. Te dni je mnoge razburila s svojo potezo na rdeči preprogi na državni proslavi ob dnevu državnosti, tudi sicer pa je proti njej poletelo nekaj puščic zaradi načina oblačenja in komunikacije.

Klakočar Zupančičeva je o tem spregovorila tudi v oddaji Ena na ena in dejala, da se očitno njeni nasprotniki nimajo ubadati s čim drugim kot z njeno zunanjostjo. Od voditelja Uroša Slaka je hitro dobila tudi zelo neposredno vprašanje: ali sta s premierjem Robertom Golobom v romantični zvezi? »Od kod sploh takšno sklepanje? Začeti se moramo ukvarjati sami s sabo, ne brskati po življenju drugih in iskati nekaj, česar ni. Sva v zvezi, ki jo zahteva najino delo, delovanje v stranki in zavezanost skupnim vrednotam. Se pa zelo spoštujeva.«

Kakšen je njen zakonski stan?

Zakaj ne razkrije, kakšen je njen zakonski stan? »Zakonski stran je moja stvar in tako bo tudi ostalo. O tem bom spregovorila, če bom ocenila, da je ta informacija v korist državljanom. Poseganja v svojo intimo, življenje, ki je lahko zelo boleče ali pa zelo veselo, pa za zdaj ne dovolim.«

Že ob imenovanju na čelo DZ so se mnogi obregnili ob njene rdeče čevlje, češ da tak način obutve ni primeren njeni pomembni funkciji. »Sploh nisem razmišljala o čevljih. Neke čevlje sem morala obuti, glede na to, da sem bila povsem v črnem. Celo prijateljica mi je svetovala, da jih obujem in malo poživim opravo. Nisem si predstavljala, da bo splet zaradi teh čevljev eksplodiral. Menila sem, da smo kor družba že prerasli takšne stereotipe.«

Čevlji so bili sicer šele začetek. Mnoge motijo tudi njene tetovaže in uhan v nosu. Poudarila je, da s tem ne kaže nespoštovanja do institucije, kot je DZ. Odgovorila je tudi na očitek, da je med razpravo v DZ srebala kavo: kot predsedujoča ne sme zapustiti dvorane in si zato lahko privošči požirek kave in vode v dvorani. In pa o tem, da je odklonila zdravniški pregled: dejala je, da je to še ena laž, saj zdravniški pregled pred vstopom v DZ ni bil ponujen nikomur.

Sin huje zbolel

Spregovorila je tudi o svojih dveh sinovih – dvojčkih. »Bilo me je strah, ali bom zmogla dva naenkrat. Poleg tega, da sem mama, sem si želela ostati tudi vse ostalo. Toda ko sem ju prvič zagledala na ultrazvoku, so vsi dvomi izginili.« Eden od sinov je pred časom tudi huje zbolel. Ta izkušnja jo je utrdila do te mere, da je seksistične izjave o rdečih čevljih ne ganejo.