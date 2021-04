To je izbranka čuka Jerneja, prvič sta skupaj stala pred kamero (FOTO)

FOTO: Ss

Pred kamere sta prvič stopila skupaj čukin njegova partnerica. Na Planet TV je glasbenik v intervjuju, ki ga je pripravila, najprej povedal, da se je po nekaj letih premora vrnil k vzgojiteljskemu poklicu v vrtec, potem so sledila malce osebna vprašanja o tem, kakšen je med karanteno odnos z njegovo partnerico.Po pohvalnih besedah pa je sledilo presenečenje, saj je pred kamero stopila še Jernejeva izbranka, ki jo je Jernej bolj kot ne skrival pred javnostjo. »Nimam se kaj pritoževat, super se imava,« je bila jasna simpatična svetlolaska ter dodala, da ji največ pomeni, da mu lahko zaupa ter da se o vsem pogovorita. »Po mojem sva prvič skupaj pred kamero,« je še dejal Jernej v simpatičnem intervjuju.Najbolj priljubljeni član Čukov je sicer 27. januarja praznoval 40. rojstni dan. Kot je zaslediti v medijih, sta z Evo par šest let in sta se že preselila v večje stanovanje, v katerem je tudi otroška soba.