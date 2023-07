To je fant Katarine Čas (FOTO)

Mnogi so se spraševali, kdo je Luka, fant igralke Katarine Čas, čigar ime je nedavno razkrila kar sama. Javnost je takrat izvedela še, da je glasbenik in se ukvarja s filmsko glasbo, prihaja pa da iz Trsta. Nismo potrebovali veliko časa, da smo vse povezali in ugotovili, da gre zelo verjetno za umetnika, ki sliši na ime Luca Ciut. Ta je na družabnem omrežju delil fotografijo z dogodka, na katerem sta bila s prepoznavno Slovenko skupaj.

Usodno srečanje Katarine in Luke

Hitro brskanje po spletu razkrije, da je bil denimo skladatelj tudi za film Paradise – Una nuova vita (gre za film iz leta 2019, naslov pa bi v slovenščino prevedli neposredno kot Raj – novo življenje), prav v tem je zaigrala tudi Časova. Gre za film o umoru na otoku Sicilija in programu za zaščito prič. Katarina se pojavi v vlogi Klaudie. Ali sta se spoznala prav pri ustvarjanju tega filma, ni znano.

Katarina Čas je ena redkih slovenskih igralk, ki jim je uspel preboj tudi v Hollywood. Kot je znano, je zaigrala ob boku enega največjih zvezdnikov s filmskih platen na svetu Leonarda DiCapria, in sicer v filmu Volk z Wall Streeta, prijateljevala pa je denimo z uspešno igralko Robbie Margot.