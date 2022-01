To je Erika, ženska, ki jo je nekoč ljubil Borut Pahor (FOTO)

Nič nenavadnega ni, da predsednik države Borut Pahor tu in tam objavi kakšno svojo fotografijo iz mladih dni. Ko smo že mislili, da nas ne more več presenetiti, pa je poskrbel za res posebno objavo. Razkril je zelo poseben delček iz svojih študentskih časov in obraz ženske, ki mu je v študentskem času ukradla srce.

»To je Erika, ljubezen iz študentskih časov. Spoznala sva se, ko sem prestopil prag univerze, ona pa je zaključevala magistrski študij. Skupaj sva preživela 4 čudovita leta. Potem se nisva več videla. Živi in dela v tujini, od koder me je poklicala, da bi mi izrekla sožalje ob mamini smrti in spet pred nekaj dnevi,« je zapisal ob fotografiji Pahor in dodal, da mu je izrecno dovolila, da lahko objavi intimni fotografiji iz njune mladosti.