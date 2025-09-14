SOVOZNIK

To je človek, ki je odkril Siddharto: ne boste verjeli, kaj so počeli za prvi album (VIDEO)

Dejan Radičevič je eden najuspešnejših slovenskih glasbenih producentov.
Fotografija: Dejan Radičevič je v njih prepoznal potencial. FOTO:arhiv
P. K.
14.09.2025 ob 15:43
Dejan Radičevič je v novi epizodi podkasta Sovoznik z voditeljem Gregorjem Knafelcem razkril, kaj vse se skriva v zakulisju ustvarjanja glasbe. Radičevič, ki je zaznamoval kariero Siddharte, Neishe, Trkaja in Tinkare Kovač, prisega na temeljit, skorajda obredni pristop k produkciji. Glasbenikom ne menja članov, temveč jih spodbuja, da iz sebe izvlečejo največ, saj je ustvarjanje pesmi po njegovih besedah »kot rojstvo otroka, polno čustev, predanosti in odrekanja«.

Tivolski Pomp in odkritje Siddharte

Leta 1997 je Radičevič na dogodku Tivolski Pomp doživel prelomni trenutek. Med 140 bendi, ki so nastopili v desetih dneh, je opazil skupino, ki bo kmalu postala največje ime slovenskega rocka – Siddharto. Prav on je bil tisti, ki je prepoznal njihov svež, sodoben zvok in jim pomagal posneti prvi album. Čeprav začetki niso bili lahki, saj so člani denar za snemanje služili kot natakarji, Radičevič pa je ponoči skrivaj miksal posnetke, je na koncu prav to obdobje rodilo enega najuspešnejših albumov slovenske glasbene zgodovine.

Kako je izgledalo snemanje Siddhartinega prvenca? Zakaj Radičevič vztraja pri tradicionalnem načinu produkcije in kako gleda na prihodnost rock glasbe v Sloveniji? Vse to in še več boste izvedeli v novi epizodi podkasta Sovoznik.

Komentarji:

