To je očetu v spomin postavila družina (FOTO)

Zoran Predin in njegova Barbara se bližata okroglim 30 letom poroke. Njuna širša družina je številna, saj imata skupno pet otrok. Barbara pa je bila še posebej navezana na očeta Andreja, ki je preminil pred letom dni.

Barbara, sestra Ejča, mama Helga in pokojni oče Andrej. FOTO: osebni arhiv

»Moj oče Andrej Lapajne je bil Ljubljančan, ki se je pred 60 leti zaljubil v mami Helgo in se preselil k njej v Kranjsko Goro. Pred štirimi leti sta se preselila v Ljubljano, da sta bliže moji sestri Ejči in meni. Je pa njegovo srce nekako za vedno ostalo v Kranjski Gori. Lansko leto 11. 6. je oči za vedno zaspal in me tri smo se odločile, da mu v spomin postavimo klopco v Kranjski Gori. Želele smo, da bi stala ob eni od pešpoti, ki jih je oče dnevno prehodil. Klopca bi pomenila možnost nam, družini, prijateljem, znancem in neznancem, da bi posedeli na njej in se spominjali vsak svojih dragih,« je povedala Barbara, ki je vesela, da se je uresničila skupna želja družine.

Očetova klopca stoji na idiličnem kraju. FOTO: osebni arhiv

»Podobno izkušnjo sem imela, ko sva z Zoranom počivala na spominskih klopcah v Edinburgu in Londonu. Nisva poznala ljudi, sva pa razglabljala, kdo so bili, kdaj so živeli, in tako sva razmišljala o svojih bližnjih, ki jih več ni. Žal se z Občino Kranjska Gora nismo mogli dogovoriti o postavitvi na javnem kraju, je pa mamin bratranec Aleš Košir, lastnik apartmajev v čudovitem delu Kranjske Gore, takoj ponudil prostor očetovi klopci. Na posestvo Košir pride veliko ljudi, zato se bodo zdaj tam lahko ustavili in posedeli ter se spomnili svojih pokojnih tudi naši znanci in naključni mimoidoči. Andrejeva klopca stoji na res idiličnem mestu.«