To danes počneta junaka resničnostnega šova iz leta 2011 (FOTO)

Skozi vsa leta šovov, ki povezujejo pare, ki iščejo svojo ljubezen, jih ni veliko, ki so ostali skupaj. Erika se je za Damjana borila v oddaji Ljubezen na seniku, leta 2011. Edini od deklet, ki jih je v vseh teh letih videla le enkrat, je Eriki uspelo osvojiti Damjana. Kmalu po oddaji sta se poročila, danes pa sta starša in uspešna kmetovalca kmetije Dvornik, kjer gojita različno ekološko zelenjavo.

Damijan in Erika pridno delata na svoji kmetiji. FOTO: osebni arhiv

Ekološka kmetija

»Na naši kmetiji gojimo ekološko zelenjavo, žita in sadje. Vse skupaj tudi predelujemo v naše domače izdelke. Žita sami sejemo, žanjemo in meljemo v našem lastnem mlinu, tako dobimo domačo, ekološko ajdovo, pirino in rženo moko. Meljemo na starem mlinu na kamne, kot v starih časih. Iz domače moke pridelujemo odlične domače, tudi veganske testenine, najbolj pa so ljudem všeč pirine testenine, ki jih pobarvamo z naravnimi barvami: peteršiljem, papriko, kurkumo. Na kmetiji imamo tudi veliko sadja. Jabolka starih sort, ki jih jeseni poberemo, sprešamo v domači preši in v lastni polnilnici napolnimo domač jabolčni sok. Predelujemo tudi tipični koroški mošt in jabolčni kis. Iz hrušk, vrste tepke, pa Damijan kuha domače žganje, ki je osnova za izdelavo domačih likerjev.

Vseh vrst domače zelenjave nikoli ne zmanjka. FOTO: osebni arhiv

Naš najboljši je Dvornikov Jager, ki je dobil zlato priznanje na Dobrotah Slovenskih Kmetij, že 7- krat«, se upravičeno pohvali Erika, ki je ponosna tudi na več vrst zelenjave:« Kmetija ima tri rastlinjake, kjer gojimo ekološko zelenjavo, predvsem paradižnik, papriko, kumare, jajčevce in bučke. Zelenjavo predelujemo v domače izdelke, kot so odlična paradižnikova mezga, mešana solata, posušeni paradižnik, pekoči posip in še marsikaj bi se našlo. Damijanova sestra Katarina, v okviru naših dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, peče tudi odlične domače piškote.«

Polnozrnate pirine testenine, obarvane s peteršiljem. FOTO: osebni arhiv

Zakonca sta hvaležna oddaji

Delavna zakonca pa sta oddaji Ljubezen na seniku še kako hvaležna. »Zaradi šova sva se pravzaprav sploh našla, tako da je že to pripomoglo k ustvarjanju najine prihodnosti. Seveda je prepoznavnost pripomogla, vendar sva se zavedala, da morava delati na kvaliteti izdelkov in da mora postati prepoznavna kmetija, ne samo midva.«