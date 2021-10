To bo še zanimivo: v priljubljeni šov vstopa ta znana Slovenka (FOTO)

V šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame kot sedma vražja dama prihaja Katarina Benček. To so sporočili s Planet TV. 35-letna Ljubljančanka Katarina je diplomirala na ekonomski fakulteti v Ljubljani in je ena najuspešnejših slovenskih vplivnic. Od nekdaj rada potuje, svojo strast do potovanj pa je spremenila tudi v uspešen posel. Rina, kot jo kličejo prijatelji, zase pravi, da je digitalni nomad.

S partnerjem Markom živi v Ljubljani

Katarina Benček bo popestrila dogajanje. FOTO: Planet TV

Kako svobodnega duha je Katarina, pove tudi dejstvo, da je leta 2018 čez noč sprejela odločitev, da gre v svet. Spakirala je kovčke in se najprej ustavila na Baliju, kjer je začela razvijati svoj posel – od takrat je njen instagram poln objav iz najrazkošnejših počitniških krajev vsega sveta. Dom si je s partnerjem, s katerim sta par tudi poslovno, ustvarila v stanovanju, družinski hiši v okolici Ljubljane, je velika ljubiteljica živali in z Markom se jima je pred kratkim pridružila labradorka

Katarina, ki tudi sicer slovi po tem, da je brez dlake na jeziku, je pred leti razburkala sceno s knjigo Lublanska izpoved, v katerih je sočno opisala ljubljansko nočno življenje, svet kriminala, droge, seksa, prevar in ljubezenskih spletk.

