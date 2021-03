To Ani Soklič napovedujejo stavnice

Stavnice slovenski predstavnici na letošnjem izboru za pesem Evrovizije niso naklonjene.in njena skladba Amen sta na samem repu lestvice. Trenutno ji napovedujejo predzadnje, 39. mesto.Stavnice zmago napovedujejo švicarskemu predstavniku Gjon's Tears s skladbo Tout l'univers (18 odstotkov), na drugem mestu je s 14 odstotki malteška predstavnicas skladbo Je Me Casse, na tretjem mestu pa Bolgarkas skladbo Growing Up Is Getting Old.Nekoliko bolje kaže hrvaški predstavnici, ki ji napovedujejo 18. mesto, avstrijskemu predstavniku, ki bo prav tako kot Ana prepeval skladbo z naslovom Amen, pa napovedujejo uvrstitev na 23. mesto.