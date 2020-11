Tjašo premagale solze, ko je pela pokojni mami (VIDEO)

Pevkaje v začetku marca sporočila žalostno novico. Po težki bolezni je umrla njena mama, stara še ne 50 let. Dolgo se je borila z rakom in bolezen sicer večkrat premagala, nazadnje pa je bila ta le premočna. Tjaša z možem Urošem pripravlja tudi nov album, na katerem je prav posebna pesem namenjena njeni pokojni mami.​Simbolično je pesem izdala prav 1. novembra, ko se spominjamo vseh, ki so zapustili ta svet. Ob spremljavi klavirja je zapela najtežjo melodijo svojega življenja in med petjem so jo premagale tudi solze.​Ob izidu pesmi je zapisala:»Po sedmih letih boja z rakom, je 7. marca 2020 ugasnilo njeno življenje na Zemlji, z njim pa tudi trpljenje in bolečina, ki ju je hrabro prestajala vsa ta leta. Izražanje skozi glasbo je moje zdravilo. Vem, da se ta rana ne bo nikoli zacelila, sem se pa boljše počutila, ko sem to lahko izlila iz sebe. Veliko preveč ljudi razume, kako je, ko izgubiš pomembno in ljubljeno osebo v svojem življenju. Upam, da bo pesem tudi njim v uteho.«