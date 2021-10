Tjaša šokirala vse: Vi sploh ne veste, da trenutno jaz vlečem vse niti

Napetost na kmetiji se je pred današnjim izločevalnim dvobojem stopnjevala. Največ vode pa je na svoj mlin uspelo speljati Tjaši, ki je ukradla skrit kamenček od Line in Aljaža. To ji je uspelo s pomočjo Gina, ki ostaja njen zvesti zaveznik. Medtem ko je on zamotil ženski del prebivalk na posestvu, je ona preiskala notranjost hiše in osebne stvari tekmovalcev. In očitno se je odločila pravilno, v Linini toaletni torbici je našla iskani kamenček. Kot zelo pretkana tekmovalka o tem ni črhnila niti Ginu. Kamenček je skrila v gozdu, nihče pa ne ve, da ga ima ona. Kot je sama povedala, v tovrstnem šovu ne gre zaupati nikomur in o kamenčku bo spregovorila šele takrat, ko bo z njim morala reševati svojo rit. Povedala je, da v bistvu ona izkorišča vse in da trenutno vleče vse niti na kmetiji.

Ob teh zakulisnih manevrih se je pred gledalci odvijala tekma za izločanje. V ringu sta se znašla Mattia in Aljaž. Aljaž je za orodje izbral pratiko oz. znanje, ker je bil v to po njegovih besedah lahko najbolj prepričan. Do vprašanj sta se morala prebiti prek ovir. Izbrati sta morala klin, ga zabiti v stojalo in odgovoriti na vprašanje. Prvi je bil uspešen Aljaž in tako dobil prve tri točke v dvoboju. Drugič je bil hitrejši Mattia, a ni znal odgovoriti. To je popravil v tretji rundi. Vendar je bil v naslednji spet hitrejši Aljaž, ki je še tretjič pravilno odgovoril in s tem zaključil tekmo v svojo korist. Mattia se je moral tako preseliti v hiško v gozdu. Nad Aljaževim znanjem niso bili presenečeni le vsi ostali, ampak tudi on sam: »Presenečen sem sam nad sabo in koliko sem se uspel naučiti v dveh dneh. Mislim, da imam dobre možnosti, da pridem do finala.«

Tako se Aljaž že tretjič vrača na posestvo in od njega šprica od samozavesti. Da pa to ni dolgo trajalo, je poskrbela Lina, ki mu je povedala za ukradeni kamenček. In kot da to še ni bil dovolj velik udarec, je kasneje skupaj z drugimi ugotovil še, da je Mattia pratiko odnesel s sabo. Aljaž že kuje taktike, kako spet priti do nje, v naslednjih oddajah bomo videli, ali bo pri tem uspešen.